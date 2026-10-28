LKW beschädigt Mülltonnenplatz in Sattledt: Lenker flüchtet

Ein weißer Sattelzug soll in Sattledt (Bezirk Wels-Land) einen überdachten Mülltonnenstandplatz erheblich beschädigt haben. Der Lenker fuhr offenbar davon. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein weißer Sattelzug soll in Sattledt einen Mülltonnenstandplatz erheblich beschädigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein weißer Sattelzug soll in Sattledt einen Mülltonnenstandplatz erheblich beschädigt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, kam es gegen 21.15 Uhr in der Römerstraße in Sattledt zu einem Vorfall. Der Lenker eines weißen Sattelzugs mit roter Aufschrift dürfte vor einem Wohnhaus rückwärts gegen einen überdachten Mülltonnenstandplatz gefahren sein. Dabei wurden die Verkleidung und der Aufbau erheblich beschädigt. Anstatt stehen zu bleiben, soll der Lenker anschließend Fahrerflucht begangen haben.

Spur führt zur A1

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Lenker. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Sattelzug nach dem Vorfall in Sattledt auf die A1 in Richtung Salzburg aufgefahren sein könnte. Ob der LKW tatsächlich diese Strecke genommen hat, ist bislang nicht bestätigt.

Polizei bittet um Hilfe

Um den Vorfall aufzuklären, hofft die Polizei auf weitere Beobachtungen. Gesucht werden Personen, die den weißen Sattelzug mit roter Aufschrift am 21. Oktober zwischen 21.15 Uhr und etwa 22 Uhr gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sattledt unter der Telefonnummer 059133 4184 entgegen. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.