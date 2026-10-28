Landwirt (59) unter Hoflader eingeklemmt: Sohn eilt vergebens zu Hilfe

Tragischer Arbeitsunfall im Bezirk Braunau in Oberösterreich: Ein 59-jähriger Landwirt wurde am Mittwoch von einem umstürzenden Hoflader in die Tiefe gerissen. Sein Sohn versuchte noch, ihn zu retten.

Am Mittwochvormittag, dem 28. Oktober 2026, kam es im oberösterreichischen Bezirk Braunau zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 59-jähriger Landwirt wollte gemeinsam mit seinem 38-jährigen Sohn mehrere schwere Säcke in einer Lagerhalle einlagern. Jeder dieser sogenannten Big Bags wog rund 1.000 Kilogramm. Für die Arbeiten verwendeten die beiden einen Traktor mit Frontlader und einen Hoflader. Doch während eines Hebevorgangs kam es zu dem folgenschweren Unfall.

Hoflader kippte um

Der 38-Jährige hob die schweren Säcke mit dem Frontlader eines Traktors bis knapp unter eine Plattform im ersten Obergeschoss der Lagerhalle. Dort übernahm sein Vater die Lasten mit einem Hoflader. Er befestigte die Säcke an den oberen Hebeschlaufen, um sie weiterzubewegen. Zunächst verliefen mehrere Hebevorgänge ohne Probleme. Als der 59-Jährige einen weiteren Sack übernehmen wollte, geschah das Unglück. „Nachdem mehrere Hebevorgänge problemlos durchgeführt worden waren, geriet der Hoflader beim Übernehmen eines weiteren Big Bags plötzlich aus dem Gleichgewicht und kippte nach vorne“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Fünf Meter abgestürzt

Durch das Kippen wurde der 59-Jährige vom Hoflader geschleudert. Er stürzte entlang der Außenkante der Lagerhalle rund fünf Meter in die Tiefe. Doch auch die Arbeitsmaschine fiel hinunter. „Dort wurde er vom ebenfalls abstürzenden Hoflader getroffen und darunter eingeklemmt“, heißt es seitens der Polizei. Sein Sohn reagierte sofort und alarmierte die Einsatzkräfte.

Sohn befreite Vater

Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, versuchte der 38-Jährige, seinem Vater zu helfen. Mithilfe eines zweiten Hofladers gelang es ihm, den eingeklemmten 59-Jährigen zu befreien. Für den Landwirt kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte gegen 12.30 Uhr nur noch seinen Tod feststellen.