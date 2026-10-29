Erst 12 Jahre alt: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Ein erst 12-jähriger Bub war in Oberösterreich alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle wurden 0,6 Promille festgestellt. Auch am Fahrzeug gab es mehrere Mängel.

Einer Polizeistreife fiel auf, dass der 12-Jährige ohne die vorgeschriebene Beleuchtung und ohne Helm fuhr. Die Beamten hielten ihn daraufhin an und kontrollierten den E-Scooter.

Einer Polizeistreife fiel auf, dass der 12-Jährige ohne die vorgeschriebene Beleuchtung und ohne Helm fuhr. Die Beamten hielten ihn daraufhin an und kontrollierten den E-Scooter.

Am Donnerstagabend, dem 29. Oktober 2026, wurde ein 12-Jähriger im Bezirk Ried im Innkreis von der Polizei angehalten. Der Bub war gegen 21 Uhr mit seinem E-Scooter auf einem Geh- und Radweg entlang der B143 im Ortsgebiet von St. Martin im Innkreis unterwegs.

Ohne Licht und Helm unterwegs

Einer Polizeistreife fiel auf, dass der 12-Jährige ohne die vorgeschriebene Beleuchtung und ohne Helm fuhr. Die Beamten hielten ihn daraufhin an und kontrollierten den E-Scooter. Dabei stellten sie mehrere Mängel am Fahrzeug fest. Außerdem bemerkten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Buben.

Alkotest ergab 0,6 Promille

Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht: Der 12-Jährige hatte 0,6 Promille Alkohol im Blut. Nach der Kontrolle wurde der Bub seinen Großeltern übergeben. Wie die Polizei mitteilt, wird eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis erstattet.