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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau auf der A2 Südautobahn durch den Seitenspiegel eines Autos.
Linz
29/10/2026
Eine Stunde länger

ÖAMTC: Lange Staus im Frühverkehr nach Unfall auf A1

Pendler brauchten im heutigen Frühverkehr in Oberösterreich noch mehr Nerven als sonst. Grund war ein Unfall auf der A1.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)
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Auf der Westautobahn (A1) kam es am heutigen Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, gegen 4:30 Uhr zwischen dem Knoten Linz und Asten in Richtung Wien zu einem Unfall. Laut ÖAMTC war wegen der Bergungsarbeiten nur eine Spur frei. Eine Kehrmaschine musste anrücken, um eine größere Ölspur auf der Fahrbahn zu beseitigen.

Zeitverlust von über einer Stunde

Der Rückstau reichte über den Knoten Haid bis auf die Welser Autobahn (A25) zurück und sorgte für einen Zeitverlust von über einer Stunde. Geduld brauchten Pendler auch auf der Mühlkreis Autobahn (A7): In Richtung Knoten Linz verzögerte sich die Fahrt im Morgenverkehr um mehr als 30 Minuten.

Auch auf Ausweichstrecken kam es zu Kolonnenbildung

Um den massiven Verzögerungen auf der A1 zu entgehen, wichen viele Pendler auf Nebenstrecken aus. Das verlagerte die Probleme rasch ins untergeordnete Straßennetz: Unter anderem auf der B1 (Wiener Straße) und der B139 (Kremstal Straße) im Bereich Traun kam es zu Kolonnenbildung.

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