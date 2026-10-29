Rückwärts aus Garage gefahren: Betrunkener (84) kracht gegen Gartenmauer

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich in Oberösterreich: Ein 84-Jähriger fuhr rückwärts aus seiner Garage, überquerte eine Straße und landete an der Gartenmauer seiner Nachbarn. Dabei wurde er verletzt.

Ein 84-jähriger Mann wollte gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus der Garage seines Einfamilienhauses fahren. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle.

Ein 84-jähriger Mann wollte gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus der Garage seines Einfamilienhauses fahren. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle.

In der Nacht auf Donnerstag, den 29. Oktober 2026, kam es im Bezirk Urfahr-Umgebung zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann wollte gegen 0.15 Uhr mit seinem Auto rückwärts aus der Garage seines Einfamilienhauses fahren. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle.

Über Straße und Wiese bis zur Gartenmauer

Der Pensionist überquerte mit seinem Pkw die gesamte Breite der angrenzenden Gemeindestraße. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und rollte über eine Wiese. Erst an der Gartenmauer eines Nachbargrundstücks kam das Auto zum Stillstand. Der 84-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades.

Nachbarn verständigten die Polizei

Rund 45 Minuten nach dem Unfall alarmierten Nachbarn die Polizei. Laut Polizeibericht war der 84-Jährige alkoholisiert. Einen Alkoholvortest sowie einen Alkomattest verweigerte der Mann allerdings. Wie hoch sein Alkoholwert war, konnte daher nicht festgestellt werden.