Ein letzter Glücksmoment: Brigitte (69) stirbt wenige Tage nach erfülltem Herzenswunsch

Vor wenigen Tagen erfüllten die „Rollenden Engel“ der schwer kranken Brigitte (69) einen letzten großen Wunsch. Nun gibt es traurige Nachrichten: Die 69-Jährige ist nur wenige Tage nach dem besonderen Ausflug verstorben.

Es war ein Tag voller Freude, Liebe und unvergesslicher Momente. Der Verein „Rollende Engel“ hatte der schwer kranken Brigitte (69) einen ganz besonderen Herzenswunsch erfüllt.

Es war ein Tag voller Freude, Liebe und unvergesslicher Momente. Der Verein „Rollende Engel“ hatte der schwer kranken Brigitte (69) einen ganz besonderen Herzenswunsch erfüllt.

Es war ein Tag voller Freude, Liebe und unvergesslicher Momente. Der Verein „Rollende Engel“ hatte der schwer kranken Brigitte (69) einen ganz besonderen Herzenswunsch erfüllt: Noch einmal wollte sie auf den Grünberg in Gmunden (Oberösterreich), die Natur genießen und gemeinsam mit ihren Liebsten die Welt von oben betrachten. Nun teilte der Verein eine traurige Nachricht mit: Brigitte ist nur wenige Tage nach diesem emotionalen Erlebnis verstorben.

„Manchmal ist das Leben unfassbar schnell“

„Doch manchmal ist das Leben unfassbar schnell und viel zu kurz“, schreiben die „Rollenden Engel“ in ihrem bewegenden Beitrag. „Nur wenige Tage nach diesem wunderschönen Erlebnis hat Brigitte ihre letzte Reise angetreten“, heißt es weiter. Der Verein spricht Brigittes Familie und allen Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Mit den Worten „Ruhe in Frieden, liebe Brigitte“ verabschieden sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller von der 69-Jährigen.

Ein letzter Ausflug voller Emotionen

Erst vor Kurzem hatten die „Rollenden Engel“ Brigitte mit einem Spezialfahrzeug zu Hause abgeholt und nach Gmunden gebracht. Dort ging es mit einer eigens bereitgestellten Gondel auf den Grünberg und anschließend zum Baumwipfelpfad. Für eine besondere Überraschung sorgte ein Saxophonspieler, den der Verein mithilfe seiner Community organisiert hatte. Hoch oben am Berg spielte er live für Brigitte und ihre Familie. Der Tag war auch deshalb so besonders, weil die 69-Jährige ihren 41. Hochzeitstag feierte. Es flossen Tränen der Rührung, die Familie lag sich in den Armen. Brigitte selbst hatte sich anschließend mit berührenden Worten bei den Helfern bedankt: „Es war einer der schönsten Tage meines Lebens, den ihr mir, rollende Engel, ermöglicht habt.“

„Rollende Engel“ erfüllen letzte Herzenswünsche

Der Verein „Rollende Engel“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwer kranken Menschen besondere Wünsche zu erfüllen. Ehrenamtliche Helfer ermöglichen Ausflüge, Besuche und Erlebnisse, die für die Betroffenen und ihre Familien von unschätzbarem Wert sind. Auch Brigittes Geschichte zeigt, wie viel ein einziger gemeinsamer Tag bedeuten kann. Dank der Unterstützung zahlreicher Menschen konnte der Verein ihr noch einmal ein besonderes Erlebnis schenken.