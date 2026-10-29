Mit Fake-Urin zum Drogentest: Autolenker (32) wollte Polizei austricksen

Ein 32-jähriger Autofahrer wollte bei einer Polizeikontrolle in Oberösterreich offenbar besonders schlau sein. Mit künstlichem Urin versuchte er, einen Drogentest zu manipulieren. Doch die Beamten wurden misstrauisch.

Eine ungewöhnliche Polizeikontrolle spielte sich am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, in Frankenburg am Hausruck im Bezirk Vöcklabruck ab. Gegen 20.10 Uhr hielten Polizisten einen 32-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Der Mann erklärte sich daraufhin freiwillig bereit, einen Drogentest mittels Urinprobe durchzuführen.

Drogentest zunächst negativ

Das Ergebnis fiel zunächst negativ aus. Doch das auffällige Verhalten des 32-Jährigen machte die Polizisten stutzig. Sie gingen der Sache genauer nach und machten eine überraschende Entdeckung. Wie sich herausstellte, hatte der Autofahrer versucht, den Test mit künstlichem Urin zu manipulieren. Das dafür verwendete Fake-Urin-Kit fanden die Beamten in der Nähe und stellten es sicher.

Führerschein vorläufig weg

Damit war die Kontrolle für den 32-Jährigen allerdings noch nicht vorbei. Bei einer anschließenden klinischen Untersuchung wurde festgestellt, dass er nicht fahrtauglich war. Die Konsequenz: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Ob und welche Suchtmittel der Mann tatsächlich konsumiert hatte, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.