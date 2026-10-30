24-Jährige stürzte mit Auto über steile Böschung und hing in Bäumen fest

Am späten Donnerstagabend kam es im Gemeindegebiet von Neustift zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin stürzte über eine Böschung und hing in Bäumen fest.

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall im Bezirk Rohrbach bei dem eine junge Frau verletzt wurde.

Gestern Abend kam es zu einem Verkehrsunfall im Bezirk Rohrbach bei dem eine junge Frau verletzt wurde.

Eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Rohrbach war gegen 21.20 Uhr auf der Verbindungsstraße von Kramesau in Richtung Rannariedler Landesstraße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Auto überschlug sich mehrmals

Der Wagen geriet auf das rechte Straßenbankett und stürzte in der Folge die steile Böschung hinab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals seitlich, ehe dichter Baumbestand den Absturz bremste. Trotz der schweren Erschütterungen gelang es der verletzten 24-Jährigen noch im Wrack, eine Freundin per Telefon zu erreichen. Diese reagierte sofort und setzte die Rettungskette in Gang, teilt die Polizei mit.

Feuerwehr sicherte Fahrzeug und befreite die Frau

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das instabile Fahrzeug im steilen Gelände gegen ein weiteres Abrutschen und befreiten die junge Frau. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte der Rettungsdienst die Verletzte in das nächstgelegene Krankenhaus ein.

Schwierige Bergung bis tief in die Nacht

Die Bergung des stark beschädigten Unfallfahrzeugs gestaltete sich aufgrund des unwegsamen und steilen Geländes äußerst aufwendig. Erst gegen 0.45 Uhr konnte die Feuerwehr den Wagen bergen und den Einsatz erfolgreich beenden, wird abschließend mitgeteilt.