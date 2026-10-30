Über zwei Kilo Heroin und Falschgeld: Dealer auf frischer Tat ertappt

Intensive Ermittlungen führten die Polizei am frühen Abend des 28. Oktober 2026 auf die Spur eines 26-jährigen Albaners. Der Mann stand im dringenden Verdacht, in Wels illegal Suchtmittel zu verkaufen.

Einsatzkräfte beobachteten vor Ort zwei Abnehmer direkt bei einer Heroin-Übergabe. Die Beamten griffen sofort ein und kontrollierten die beiden Käufer. Kurz darauf stoppten sie auch den mutmaßlichen Händler, bei dem sie eine geringe Menge Heroin sicherstellten.

Razzia in Linzer Unterkunft: Drogen und Falschgeld entdeckt

Im Anschluss durchsuchte die Polizei die Unterkunft des 26-Jährigen in Linz. Dort stießen die Ermittler auf weiteres Heroin sowie Cannabis. Neben echtem Bargeld stellten die Beamten in den Räumlichkeiten auch Falschgeld sicher.

Über zwei Kilo Heroin verkauft: Verdächtiger in Justizanstalt

Bei den anschließenden Vernehmungen zeigte sich der 26-Jährige geständig. Er gab gegenüber den Ermittlern zu, seit Juni 2026 zwischen 1.800 und 2.300 Gramm Heroin gewinnbringend an Abnehmer veräußert zu haben. Nach Abschluss der ersten Einvernahmen wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt.