15-Jähriger bei Mopedunfall in Oberösterreich schwer verletzt

Ein 15-jähriger Mopedlenker geriet am Freitagvormittag auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Auto. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.

Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde bei einer Streifkollision mit einem Auto auf der B 123 im Bezirk Freistadt schwer verletzt.

Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde bei einer Streifkollision mit einem Auto auf der B 123 im Bezirk Freistadt schwer verletzt.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, kam es gegen 11.15 Uhr auf der B 123 im Gemeindegebiet von Wartberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit seinem Moped in Richtung Mauthausen unterwegs. Plötzlich geriet der Jugendliche auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit kam ihm eine 60-jährige Autofahrerin entgegen, die ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt stammt.

Autofahrerin wich aus

Die 60-Jährige reagierte mit einem Ausweichmanöver und konnte dadurch einen direkten Zusammenprall verhindern. Dennoch streifte der Mopedlenker die rechte Seite ihres Autos. Bei der Streifkollision erlitt der 15-Jährige schwere Verletzungen. Nach dem Unfall wurde der Jugendliche noch an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.