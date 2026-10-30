15-Jähriger bei Mopedunfall in Oberösterreich schwer verletzt
Ein 15-jähriger Mopedlenker geriet am Freitagvormittag auf die Gegenfahrbahn und streifte ein entgegenkommendes Auto. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.
Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, kam es gegen 11.15 Uhr auf der B 123 im Gemeindegebiet von Wartberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit seinem Moped in Richtung Mauthausen unterwegs. Plötzlich geriet der Jugendliche auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit kam ihm eine 60-jährige Autofahrerin entgegen, die ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt stammt.
Autofahrerin wich aus
Die 60-Jährige reagierte mit einem Ausweichmanöver und konnte dadurch einen direkten Zusammenprall verhindern. Dennoch streifte der Mopedlenker die rechte Seite ihres Autos. Bei der Streifkollision erlitt der 15-Jährige schwere Verletzungen. Nach dem Unfall wurde der Jugendliche noch an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.