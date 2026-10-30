Fünf Autos krachten auf A1 ineinander: Zwei 17-Jährige verletzt

Auf der A1 Westautobahn bei Eberstalzell (Oberösterreich) kam es am Freitagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit fünf Autos. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter zwei 17-Jährige.

Bei einem Auffahrunfall mit fünf Autos auf der A1 bei Eberstalzell wurden am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt, darunter zwei 17-Jährige.

Bei einem Auffahrunfall mit fünf Autos auf der A1 bei Eberstalzell wurden am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt, darunter zwei 17-Jährige.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, kam es auf der A1 Westautobahn im Bezirk Wels-Land zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13.40 Uhr waren fünf Autos in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Eberstalzell zu einem Auffahrunfall im Kolonnenverkehr kam. Insgesamt saßen sieben Personen in den beteiligten Fahrzeugen. Fünf von ihnen wurden bei der Kollision verletzt.

Zwei 17-Jährige verletzt

Unter den Verletzten befanden sich auch zwei 17-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach. Dabei handelt es sich um eine Lenkerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin. Ebenfalls verletzt wurden ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden und ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Salzburg. Auch eine 49-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Vöcklabruck erlitt Verletzungen.

Verletzte im Spital

Nach dem Zusammenstoß wurden die fünf Verletzten noch an der Unfallstelle erstversorgt. Anschließend brachte man sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zwei weitere Unfallbeteiligte hatten hingegen Glück: Eine 46-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck und ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten blieben unverletzt. Wie es zu dem Auffahrunfall mit den fünf Fahrzeugen kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Der genaue Unfallhergang wird laut Landespolizeidirektion Oberösterreich noch ermittelt.