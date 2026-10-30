1,42 Promille: Alkolenker kracht in Auto mit Mutter und Kindern

Bei einem Verkehrsunfall in St. Florian am Inn (Oberösterreich) wurden am Freitagnachmittag eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt. Ihr Pkw überschlug sich seitlich. Ein beteiligter Lenker hatte 1,42 Promille Alkohol im Blut.

Bei einem Verkehrsunfall in St. Florian am Inn wurden eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt. Ein beteiligter Lenker hatte 1,42 Promille.

Bei einem Verkehrsunfall in St. Florian am Inn wurden eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt. Ein beteiligter Lenker hatte 1,42 Promille.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, kam es gegen 16 Uhr auf der B 149 im Gemeindegebiet von St. Florian am Inn zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Schärding war mit ihrem Auto in Richtung St. Florian unterwegs. Mit im Fahrzeug saßen ihr 14-jähriger Sohn und ihre zwölfjährige Tochter. Zur selben Zeit fuhr ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Ried in die entgegengesetzte Richtung. Plötzlich geriet der junge Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und streifte den Wagen der Mutter.

Familie verletzt

Durch den Zusammenstoß geriet das Auto der 40-Jährigen ins Schleudern, kam ins Bankett und kippte anschließend seitlich um. Der Wagen des 24-Jährigen landete hingegen in einem angrenzenden Feld, wo er zum Stillstand kam. Trotz des Unfalls konnten sich die Mutter und ihre beiden Kinder selbst aus dem umgekippten Fahrzeug befreien. Sie wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

1,42 Promille Alkohol

Der 24-jährige Lenker blieb bei der Kollision unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei ihm allerdings einen Wert von 1,42 Promille. Daraufhin wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird der Mann angezeigt.