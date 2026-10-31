Kein Sechser: Oberösterreicher räumt trotzdem kleines Vermögen ab

Ein Lottospieler aus Oberösterreich darf sich über einen ordentlichen Geldgewinn freuen. Bei der Bonus-Ziehung am Freitag fehlte ihm nur eine Zahl auf den Sechser. Am Sonntag geht es bereits um 1,3 Millionen Euro.

Für einen Lottospieler aus Oberösterreich hat sich die Ziehung am Freitag, dem 30. Oktober 2026, ordentlich ausgezahlt. Mit einem Fünfer samt Zusatzzahl sicherte er sich einen Gewinn von rund 34.700 Euro. Getippt wurde mit einem normalen Lottoschein. Einen ebenso hohen Gewinn erzielte ein weiterer Spielteilnehmer über die Online-Plattform win2day. Beide verpassten den begehrten Sechser nur knapp.

Kein Sechser: Jackpot steigt auf 1,3 Millionen Euro

Den ganz großen Gewinn konnte bei der Freitagsziehung allerdings niemand knacken. Da kein Sechser erzielt wurde, wartet bei der nächsten Ziehung am Sonntag, dem 1. November, ein Jackpot mit garantierten 1,3 Millionen Euro. Zusätzlich wurde am Freitag ein Bonusgewinn in Höhe von 30.000 Euro unter allen teilnehmenden Tipps verlost. Dieser ging nach Niederösterreich.

Auch bei LottoPlus und Joker gibt es hohe Gewinne

Bei LottoPlus durfte sich ein Spieler über einen Solo-Sechser bei der zweiten Ziehung freuen. Der Gewinn wurde per Quicktipp über win2day erzielt und beträgt rund 84.000 Euro. Beim Joker blieb der Hauptgewinn hingegen zum zweiten Mal in Folge aus. Damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot von rund 400.000 Euro. Die nächste Lottoziehung findet am Sonntag statt und wird von Evelyn Vysher moderiert.