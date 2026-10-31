Schreckmoment mitten in der Nacht: Mann ertappt Unbekannten in seinem Auto

Schreckmoment für einen 52-Jährigen in Oberösterreich: Mitten in der Nacht bemerkte er einen unbekannten Mann in seinem Auto. Als er nach draußen eilte, ergriff der Verdächtige sofort die Flucht.

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag, den 31. Oktober 2026, in Altmünster im Bezirk Gmunden ereignet.

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag, den 31. Oktober 2026, in Altmünster im Bezirk Gmunden ereignet.

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag, den 31. Oktober 2026, in Altmünster im Bezirk Gmunden ereignet. Gegen 1.45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu einem Auto, das im Carport vor dem Wohnhaus eines 52-Jährigen abgestellt war. Laut Polizei dürfte der Verdächtige dabei möglicherweise einen sogenannten Störsender verwendet haben.

Autobesitzer bemerkt Verdächtigen über Kamera

Dank der vorhandenen Videoüberwachung wurde der 52-Jährige auf den Vorfall aufmerksam. Er reagierte sofort, lief vor sein Wohnhaus und überraschte den unbekannten Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Fahrzeug befand. Als der Verdächtige den Autobesitzer bemerkte, ergriff er umgehend die Flucht.

Polizei sucht nach unbekanntem Mann

Mehrere Polizeistreifen leiteten sofort eine Fahndung ein. Diese verlief allerdings ohne Erfolg. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin unbekannt. Laut Polizei wird der Mann als etwa 1,80 Meter groß und bärtig beschrieben. Er trug eine Haube beziehungsweise einen Kapuzenpullover und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Nichts gestohlen, kein Schaden am Auto

Glücklicherweise entstand am Fahrzeug kein Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Auto auch nichts durchsucht oder gestohlen. Wie genau sich der Unbekannte Zutritt zum Pkw verschaffen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt.