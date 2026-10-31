Feuer in Asia-Restaurant: Sieben Personen ins Krankenhaus gebracht

In einem Asia-Restaurant in Vöcklabruck brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Sieben Personen, darunter auch Kinder, mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Küche eines Asia-Restaurants in Vöcklabruck brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Sieben Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Küche eines Asia-Restaurants in Vöcklabruck brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Sieben Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Brand in einem Asia-Restaurant in Vöcklabruck (Oberösterreich). Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache in der Küche des Lokals aus. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich das Restaurant in der Mittagspause. Die Mitarbeiter hielten sich währenddessen in ihren Wohnungen im Stockwerk oberhalb des Restaurants auf.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Freiwillige Feuerwehr Vöcklabruck konnte den Brand durch ihr rasches Eingreifen löschen und verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Dennoch entstand im Restaurant erheblicher Sachschaden. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sieben Personen ins Krankenhaus gebracht

In den Wohnungen über dem Lokal befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes insgesamt sieben Personen im Alter zwischen sechs und 62 Jahren. Obwohl sie zunächst keine offensichtlichen Verletzungen aufwiesen, bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Vorsorglich wurden alle sieben Personen zur weiteren medizinischen Abklärung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.