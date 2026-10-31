Kleine Flamme, große Folgen: Duftkerze könnte Brand ausgelöst haben

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Traun (Oberösterreich) sorgte am Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Als mögliche Brandursache gilt ausgerechnet eine Duftkerze.

In einem Einfamilienhaus in Traun brach am Samstagabend ein Feuer aus. Eine Duftkerze könnte den Brand verursacht haben.

In einem Einfamilienhaus in Traun brach am Samstagabend ein Feuer aus. Eine Duftkerze könnte den Brand verursacht haben.

Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, brach gegen 19.10 Uhr im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Traun im Bezirk Linz-Land ein Feuer aus. Der Brand entstand im Vorraum des Stiegenhauses und griff anschließend auf eine dort stehende Holzkommode sowie eine Balkontür über. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Einsatzfahrzeugen und insgesamt 24 Einsatzkräften an. Den Florianis gelang es, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und den Brand vollständig zu löschen.

Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Eine 49-jährige Bewohnerin des Obergeschosses wurde bei dem Brand leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Auch ein 49-jähriger Nachbar, der zuvor selbst versucht hatte, das Feuer zu löschen, wurde vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ob er dabei Verletzungen erlitt, ist nicht bekannt.

War eine Duftkerze der Auslöser?

Im Zuge der Brandursachenermittlung rückte eine brennende Duftkerze in den Fokus. Diese war im Vorraum abgestellt und könnte das Feuer ausgelöst haben. Eine endgültige Bestätigung der Brandursache liegt bislang nicht vor. Fremdverschulden kann laut den bisherigen Ermittlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.