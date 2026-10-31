Brutale und grundlose Attacke von Jugendlichen: Opfer (63) musste auf Intensivstation

Eine 63-jährige Frau wurde mitten in Linz offenbar grundlos attackiert und schwer verletzt. Auch ein 22-jähriger Zeuge soll anschließend angegriffen worden sein. Zwei 18-Jährige wurden festgenommen.

Auf der Linzer Landstraße sollen zwei 18-Jährige eine 63-jährige Frau schwer verletzt und anschließend einen Zeugen attackiert haben.

Auf der Linzer Landstraße sollen zwei 18-Jährige eine 63-jährige Frau schwer verletzt und anschließend einen Zeugen attackiert haben.

Zu einem brutalen Gewaltvorfall kam es am 9. Oktober 2026 gegen 3 Uhr auf der Linzer Landstraße. Zwei junge Frauen im Alter von jeweils 18 Jahren stehen im Verdacht, eine zufällig vorbeikommende 63-jährige Linzerin ohne erkennbaren Grund angegriffen zu haben. Dabei sollen die beiden mit erheblicher Gewalt auf ihr Opfer losgegangen sein.

63-Jährige schwer verletzt

Die Folgen des Angriffs waren verheerend: Die 63-Jährige erlitt mehrere Rippenbrüche, Prellungen am linken Oberarm sowie einen Hämatopneumothorax. Dabei handelt es sich um eine Ansammlung von Luft und Blut im Brustraum, die die Atmung erheblich beeinträchtigen kann. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste die Frau im Unfallkrankenhaus intensivmedizinisch betreut werden.

Zeuge soll bedroht worden sein

Doch damit war die Gewalt offenbar noch nicht vorbei. Ein 22-jähriger Mann, der sich zufällig am Tatort aufhielt, wollte die Polizei verständigen. Eine der beiden 18-Jährigen soll versucht haben, ihn davon abzuhalten. Laut Polizei wurde dem Mann angedroht, zusammengeschlagen zu werden, sollte er telefonisch Anzeige erstatten. Der 22-Jährige ließ sich davon jedoch nicht abhalten und verständigte trotzdem die Polizei.

Bierglas gegen den Kopf geschlagen

Daraufhin kam es zu einer weiteren gewalttätigen Auseinandersetzung. Die 18-Jährige aus dem Bezirk Perg soll dem Mann mehrere Faustschläge versetzt haben. Die zweite Verdächtige, eine 18-jährige Linzerin, soll sich ebenfalls eingemischt und dem 22-Jährigen ein Bierglas gegen den Kopf geschlagen haben. Das Glas zerbrach durch den Aufprall. Der junge Mann erlitt dabei eine klaffende Rissquetschwunde an der Stirn.

Beide Verdächtigen festgenommen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden 18-jährigen Frauen festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2026 um 14:54 Uhr aktualisiert