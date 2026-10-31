Erster Österreich-Standort: Bekannte deutsche Pizza-Kette eröffnet in Linz

Das deutsche Gastronomiekonzept „60 Seconds to Napoli“ kommt nach Österreich. Der erste Standort entsteht in Pasching bei Linz. Neben neapolitanischer Pizza erwartet die Gäste dort auch eine Winterwelt mit beheizten Iglus.

Pizza nach neapolitanischem Vorbild, dazu Wein und ein besonderes Ambiente: In Pasching bei Linz steht ein neues Restaurant in den Startlöchern. Mit „60 Seconds to Napoli“ kommt ein deutsches Gastronomiekonzept erstmals nach Österreich. Der Standort befindet sich in der Pluskaufstraße 7 und wird auf der Unternehmenswebsite derzeit noch als „Coming Soon“ geführt. „Wir werden Ende Februar in Linz eröffnen“, spezifiziert das Unternehmen auf Anfrage von 5 Minuten das Eröffnungsdatum.

Pizza aus dem 485 Grad heißen Ofen

Im Mittelpunkt des Konzepts steht die neapolitanische Pizza. Dafür setzt das Unternehmen auf einen besonders lange gereiften Teig, der bis zu 72 Stunden ruhen darf. Anschließend wird die Pizza bei rund 485 Grad gebacken – und das nur etwa 60 Sekunden lang. Daher stammt auch der Name des Restaurants. Bei den Zutaten setzt „60 Seconds to Napoli“ unter anderem auf San-Marzano-Tomaten und Fior di Latte aus Kampanien. Neben verschiedenen Pizzavariationen gehört auch Wein zum Angebot. Das Restaurant richtet sich damit insbesondere an Liebhaber italienischer Pizza und passender Getränke.

Welche Pizza isst du am liebsten? Margherita Prosciutto Salami / Diavola Hawaii Quattro Stagioni Quattro Formaggi Tonno Calzone Vegetariana Eine andere Sorte. Ich mag keine Pizza. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Beheizte Iglus für die Wintermonate

Eine Besonderheit des Standorts in Pasching ist die angekündigte Napoli Winterwelt. Von November bis März sollen Gäste ihre Pizza in beheizten Iglus genießen können. Dabei stehen zwei unterschiedliche Größen zur Auswahl: Das L-Iglu bietet Platz für bis zu acht Personen, im XL-Iglu können bis zu 14 Gäste zusammensitzen. Für die Nutzung gilt ein Mindestverzehr von 150 Euro pro Iglu. Bestellt werden kann laut Unternehmenswebsite à la carte. Damit soll das winterliche Angebot auch für größere Gruppen interessant sein.

Nächster Standort in Graz geplant

Mit dem Standort in Pasching beginnt die Expansion von „60 Seconds to Napoli“ nach Österreich. Auch Graz bekommt ein Restaurant des Konzepts: Am Sparkassenplatz 4 sollen die ehemaligen Vapiano-Räumlichkeiten übernommen werden. Die Eröffnung in der steirischen Landeshauptstadt ist nach Unternehmensangaben voraussichtlich für Ende März 2027 geplant. Zuvor soll der Standort in Pasching Ende Februar 2027 eröffnet werden.