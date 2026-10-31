Plötzlicher Todesfall: Marchtrenk trauert um engagierten Fußballfunktionär

Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod löst in Marchtrenk große Betroffenheit aus: Jürgen Seiler engagierte sich über viele Jahre im Fußballnachwuchs und in der Gemeindepolitik. Vereine und Wegbegleiter nehmen Abschied.

Große Trauer im oberösterreichischen Marchtrenk: Jürgen Seiler ist in der Nacht auf Mittwoch plötzlich und unerwartet verstorben. Der langjährige Fußballfunktionär und Gemeinderat hinterlässt sowohl im Sport als auch in der Kommunalpolitik eine große Lücke. Zahlreiche Vereine und Wegbegleiter würdigen sein Engagement und nehmen in sozialen Netzwerken Abschied.

Engagierter Einsatz für den Fußballnachwuchs

Besonders eng war Seiler mit dem Nachwuchsfußball verbunden. Bei der ASKÖ SV Maukys Verfliesung Viktoria Marchtrenk prägte er insbesondere in den frühen 2000er-Jahren die Jugendarbeit. Er war als Trainer, Jugendleiter und Funktionär tätig und setzte sich mit großem Einsatz für junge Fußballer ein. Nach einer längeren Pause kehrte er zu seinem Verein zurück und übernahm erneut Verantwortung im Nachwuchsbereich. „Mit Jürgen verlieren wir nicht nur einen engagierten Funktionär, sondern vor allem einen geschätzten Freund, Wegbegleiter und Menschen, der das Vereinsleben nachhaltig geprägt hat“, heißt es im Nachruf der Viktoria. Auch beim SC Marchtrenk hinterlässt Seiler Spuren. Dort war er zuletzt als Bereichsleiter Jugendfußball und stellvertretender Nachwuchsleiter tätig. Er habe die Entwicklung der Nachwuchsabteilung maßgeblich mitgestaltet. Dabei sei es ihm nicht nur darum gegangen, Fußballer auszubilden, sondern auch soziale Werte zu vermitteln und den Zusammenhalt zu stärken.

Wegbegleiter nehmen Abschied

Auch die Fußballschule Oberösterreich erinnert an Seiler. Deren Team schildert, dass man noch am Samstag miteinander telefoniert und über Fußball gesprochen habe. „Heute bist du nicht mehr da. Das zu begreifen, fällt mir unglaublich schwer“, heißt es in einem emotionalen Abschied. Über zwei Jahrzehnte habe man Seiler gekannt und seine Leidenschaft für den Fußball erlebt. Besonders hervorgehoben werden sein Humor, seine Freundlichkeit und sein Einsatz für junge Menschen. Er sei bereits bei einem der ersten Fußballcamps der Fußballschule zu Gast gewesen und habe deren Entwicklung von Anfang an begleitet.

Auch in der Gemeindepolitik engagiert

Neben dem Sport war Seiler auch politisch aktiv. Er gehörte seit 3. November 2015 dem Gemeinderat an und war Fraktionsobmann der SPÖ. Dabei habe er sich mit großem Einsatz für die Anliegen der Gemeinde eingesetzt. „Besonders am Herzen lag ihm die Jugendarbeit in vielen Vereinen, in der er sich vor allem im Fußball mit viel Engagement für junge Menschen einsetzte. Sein Wirken und seine Verdienste werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben“, heißt es auf der Website der Stadtgemeinde Marchtrenk.