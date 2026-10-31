Ein Tag vor Allerheiligen: Flammen auf Grabstätte bei Friedhof Ebelsberg

Kurz vor Allerheiligen kam es auf dem Friedhof Ebelsberg in Linz (Oberösterreich) zu einem Feuerwehreinsatz. Teile einer Grabdekoration hatten sich entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen.

Am Samstagvormittag, dem 31. Oktober, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg zu einem Brand auf dem örtlichen Friedhof gerufen. Auf einer Grabstätte war Dekoration in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen mit einer Kübelspritze. Anschließend überprüften die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Feuerwehr mahnt zu Vorsicht mit Grablichtern

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt es laut ersten Informationen nicht. Vielmehr dürfte sich die Dekoration unbeabsichtigt entzündet haben. Die Feuerwehr erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass trockene Blumen und anderer Grabschmuck in der Nähe von offenen Flammen leicht Feuer fangen können. Grablichter sollten daher mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt und in standsicheren, feuerfesten Behältern platziert werden.