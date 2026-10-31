Kuriose Erklärung nach Einbruch: „Wir wollten nur einen Schlafplatz“

In einer Linzer Kleingartensiedlung wurden zwei Männer in der Nacht auf Samstag beim Einbruch in eine Gartenhütte ertappt. Gegenüber der Polizei hatten sie eine ungewöhnliche Erklärung.

Gegen 00.30 Uhr am Samstag, dem 31. Oktober, wurde die Polizei wegen eines vermuteten Einbruchs in die Leonfeldner Straße in Linz gerufen. Als die Streifen eintrafen, trafen sie auf zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren sowie auf die beiden Anzeiger. Die beiden Tatverdächtigen, die in Linz wohnhaft sind, erklärten den Beamten, sie hätten lediglich einen Platz zum Schlafen gesucht und sich dafür in ein Gebüsch legen wollen.

Frische Spuren an der Eingangstür

Die Angaben passten allerdings nicht zu den Spuren vor Ort: Der 57-jährige Anzeiger entdeckte frische Kerben an der Eingangstür der Gartenhütte. Wie sich herausstellte, hatten sich die beiden Männer bereits Zugang zum Inneren verschafft. Nach einer Besichtigung des Tatortes und dem Einsatz der Spurensicherung wurden die beiden Verdächtigen festgenommen. Bei den Männern handelt es sich laut Polizei um einen 39-jährigen russischen und einen 42-jährigen Moldauer. Nach den Einvernahmen ordnete die Staatsanwaltschaft Linz an, sie auf freiem Fuß anzuzeigen.