„Du fehlst uns“: Beliebter Skilehrer (52) völlig unerwartet verstorben

Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat sein Umfeld tief getroffen: Die Schischule Wurzeralm nimmt mit einem emotionalen Video Abschied von Christian R. Der Skilehrer ist im Alter von 52 Jahren völlig unerwartet verstorben.

Mit bewegenden Worten erinnert die Schischule Wurzeralm in Spital am Pyhrn (Oberösterreich) an ihren Kollegen und Freund. „Ein großartiger Skilehrer, ein treuer Freund und ein wunderbarer Mensch ist viel zu früh von uns gegangen“, heißt es in einem Posting auf Facebook. Dazu veröffentlichte das Team ein Video mit gemeinsamen Fotos und Aufnahmen von Christian als Skilehrer. Die Bilder zeigen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit auf der Piste und geben Einblick in die Verbundenheit zwischen ihm und seinen Wegbegleitern. Besonders seine positive Energie und sein großes Herz hätten die Menschen um ihn herum berührt. „Seine Skischüler und wir, sein Team, haben ihn über alles geliebt“, schreibt die Schischule. Abschließend richtet sie persönliche Worte an den Verstorbenen: „Lieber Christian, wir wedeln gedanklich weiter mit dir den Berg hinab. Du fehlst uns.“

Schischule Wurzeralm trauert um Skilehrer Christian

Die Verabschiedung findet am Donnerstag, dem 12. November 2026, um 13 Uhr am Stadtfriedhof St. Martin statt. Anschließend wird die Urne zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. „Spuren im Schnee vergehen, aber die Spuren, die du in unseren Herzen hinterlassen hast, bleiben für immer“, heißt es im Video der Schischule.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 16:32 Uhr aktualisiert