Hausbesitzer stört Eindringling: Dann sucht Mann Schlafplatz in fremdem Auto

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte die Polizei im Bezirk Wels-Land. Ein 33-Jähriger soll versucht haben, in ein Wohnhaus und anschließend in zwei Autos einzudringen. Die Beamten fanden ihn schließlich schlafend.

Gegen 2.45 Uhr am 1. November 2026 war der Mann zu Fuß unterwegs. Er steht im Verdacht, über ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) gelangen zu wollen. Der Hauseigentümer bemerkte den mutmaßlichen Eindringling und störte ihn dabei. Dadurch dürfte ein weiteres Eindringen verhindert worden sein. Anschließend soll der 33-Jährige zunächst versucht haben, in einen versperrten Wagen des Hausbesitzers zu gelangen. Danach wechselte er zu einem unversperrten Auto.

Polizei findet Mann schlafend im Auto

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie den Mann im unversperrten Fahrzeug, er war dort eingeschlafen. Gegenüber den Beamten gab er an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der 33-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.