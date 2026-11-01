Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Adobe Stock/ Canva
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann, der am Lenkrad eingeschlafen ist und die Polizei.
Mann schläft nach Einbruchsversuch in Wels-Land in Auto ein.
Wels-Land
01/11/2026
Über 2 Promille

Hausbesitzer stört Eindringling: Dann sucht Mann Schlafplatz in fremdem Auto

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte die Polizei im Bezirk Wels-Land. Ein 33-Jähriger soll versucht haben, in ein Wohnhaus und anschließend in zwei Autos einzudringen. Die Beamten fanden ihn schließlich schlafend.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 2.45 Uhr am 1. November 2026 war der Mann zu Fuß unterwegs. Er steht im Verdacht, über ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) gelangen zu wollen. Der Hauseigentümer bemerkte den mutmaßlichen Eindringling und störte ihn dabei. Dadurch dürfte ein weiteres Eindringen verhindert worden sein. Anschließend soll der 33-Jährige zunächst versucht haben, in einen versperrten Wagen des Hausbesitzers zu gelangen. Danach wechselte er zu einem unversperrten Auto.

Polizei findet Mann schlafend im Auto

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie den Mann im unversperrten Fahrzeug, er war dort eingeschlafen. Gegenüber den Beamten gab er an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der 33-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at