„Jede Grenze überschritten“: Familienbetrieb empört über Halloween-Vandalismus

Mit deutlichen Worten macht der Aichingerwirt im oberösterreichischen Bezirk Vöcklabruck seinem Ärger in einem Posting in den sozialen Netzwerken Luft. In der Halloween-Nacht sei es rund um die Bushaltestelle beim Betrieb zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. Auf den veröffentlichten Bildern sind laut dem Posting zerstörte Einrichtungen, heruntergerissene Plakate und herumliegende Trümmer zu sehen. „Halloween-Streich? Nein. Das ist Vandalismus!“, stellt das Team klar. Für derartige Aktionen habe man keinerlei Verständnis. „Spaß und Brauchtum hören dort auf, wo fremdes Eigentum beschädigt und öffentliche Einrichtungen verwüstet werden“, heißt es in dem Beitrag.

©Screenshot Aichingerwirt | Aichingerwirt stellt Verantwortlichen nach Verwüstung ein Ultimatum.

Familienbetrieb setzt Frist

Der Familienbetrieb fordert jene, die für die Verwüstungen verantwortlich sind, auf, sich bis spätestens Montag, 2. November, um 8 Uhr persönlich bei Michael Ellmauer zu melden. Sie sollen sich entschuldigen und Verantwortung für den entstandenen Schaden übernehmen. „Sollte diese Frist ohne Rückmeldung verstreichen, werden wir den Vorfall zur Anzeige bringen und die Angelegenheit polizeilich verfolgen lassen“, kündigt das Team an.

„Halloween ist kein Freibrief für Zerstörung!“

Auch Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich beim Betrieb zu melden. Mit dem Posting richtet das Team einen deutlichen Appell an die Verantwortlichen: „Halloween ist kein Freibrief für Zerstörung!“