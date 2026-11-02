Halloween-Schock in Linz: Nägel in Süßigkeiten von Kindern entdeckt

Als ein 28-jähriger Vater am Sonntagabend die gesammelten Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder kontrollierte, entdeckte er darin etwas, das dort keinesfalls hingehört: Nägel. Die Metallstücke waren in mehreren Schokoriegeln und Kaubonbons versteckt. Besonders beunruhigend: Von außen waren sie teilweise überhaupt nicht zu erkennen.

Nägel steckten tief in den Süßigkeiten

Die Kinder waren am Samstag, dem 31. Oktober, im Linzer Stadtteil Oed unterwegs gewesen, um Halloween-Süßigkeiten zu sammeln. Einen Tag später, am Sonntagabend, kontrollierte ihr Vater die mitgebrachten Naschereien. Dabei stieß er auf mehrere präparierte Süßigkeiten. Laut Polizei waren die Nägel rund einen Zentimeter lang und teilweise so tief in die Schokolade beziehungsweise die Kaubonbons gesteckt worden, dass sie von außen nicht sichtbar waren. Wie viele Süßigkeiten insgesamt betroffen sind, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Fest steht jedoch: Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt.

Polizei warnt vor dem Verzehr

Nach der Entdeckung wurden Ermittlungen eingeleitet. Wer die Nägel in den Süßigkeiten versteckt hat, ist bislang ebenso unklar wie die Frage, woher die betroffenen Naschereien stammen. Die Polizei richtet deshalb eine ausdrückliche Warnung an die Bevölkerung. Halloween-Süßigkeiten, die im Linzer Stadtteil Oed gesammelt wurden, sollten vor dem Verzehr sorgfältig kontrolliert werden. Besonders heimtückisch ist dabei, dass die Metallstücke nicht in jedem Fall von außen erkennbar waren. Ein bloßer Blick auf die Verpackung muss daher nicht ausreichen, um mögliche Manipulationen festzustellen.

Auch in Deutschland ähnliche Fälle

Der Vorfall in Linz ist nicht die einzige derartige Meldung nach Halloween. Auch aus mehreren deutschen Bundesländern wurden am Wochenende Fälle bekannt, bei denen Kinder Nadeln oder andere Metallgegenstände in ihren gesammelten Süßigkeiten fanden. Entsprechende Meldungen gab es unter anderem aus Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.