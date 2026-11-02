Tragödie an Allerheiligen: 82-Jährige von Auto erfasst und getötet

Ein tragischer Unfall hat am Allerheiligen-Abend in Oberösterreich ein Menschenleben gefordert. Eine 82-jährige Fußgängerin wollte eine Straße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Für die 82-Jährige gab es jedoch keine Rettung mehr. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Für die 82-Jährige gab es jedoch keine Rettung mehr. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Für eine 82-jährige Frau endete der Allerheiligen-Abend tödlich. Sie wollte am Sonntag, dem 1. November, gegen 18 Uhr in der Ortschaft Wildshut in St. Pantaleon (Bezirk Braunau am Inn) eine Straße überqueren. Doch dazu kam es nicht mehr: Ein herannahendes Auto erfasste die Fußgängerin frontal.

46-jähriger Autofahrer dürfte Frau übersehen haben

Zum Zeitpunkt des Unfalls war ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto in Richtung Ostermiething unterwegs. Nach bisherigen Informationen dürfte er die 82-Jährige beim Überqueren der Straße übersehen haben. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Unmittelbar nach dem Unfall wurden mehrere Einsatzkräfte nach Wildshut alarmiert. Die Feuerwehren St. Pantaleon und Wildshut rückten ebenso aus wie Rettung und Notarzt. Für die 82-Jährige gab es jedoch keine Rettung mehr. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.