Nach tödlichem Unfall: Aussage in Klinik führt zu Mordanklage

Ein 58-Jähriger stirbt bei einem Frontalcrash in Oberösterreich. Zunächst wird der Unfalllenker wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch eine spätere Aussage in einer psychiatrischen Klinik verändert den Fall.

Ein tödlicher Verkehrsunfall, ein bereits abgeschlossenes Gerichtsverfahren und plötzlich ein schwerwiegender neuer Verdacht: Was sich im Oktober 2024 in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) ereignet hat, beschäftigt die Justiz erneut. Ein heute 24-jähriger Mann, der damals einen tödlichen Frontalzusammenstoß verursacht hatte, muss sich nun wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten.

58-Jähriger starb bei Frontalzusammenstoß

In der Nacht auf den 21. Oktober 2024 war der damals 22-Jährige mit seinem Auto in Kirchschlag unterwegs. Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 85 km/h geriet sein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Für dessen 58-jährigen Lenker endete der Zusammenstoß tödlich. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Auch der Unfallverursacher selbst wurde bei der Kollision schwer verletzt. Zunächst gingen die Ermittlungen von einem fahrlässig verursachten Verkehrsunfall aus. Der junge Mann wurde deshalb am Bezirksgericht Linz wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch damit war der Fall nicht abgeschlossen.

Aussage in psychiatrischer Klinik brachte die Wende

Nach seiner Verurteilung hielt sich der Mann im Neuromed Campus in Linz auf. Dort soll er eine Aussage gemacht haben, die den Fall in einem völlig neuen Licht erscheinen ließ. Demnach gab der heute 24-Jährige an, den Frontalzusammenstoß absichtlich herbeigeführt zu haben. Auch der Tod des anderen Fahrzeuglenkers sei ihm gleichgültig gewesen. Diese Angaben führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft Linz eine Wiederaufnahme des Verfahrens beantragte. Der ursprüngliche Vorwurf der fahrlässigen Tötung wurde damit durch einen wesentlich schwerwiegenderen Verdacht abgelöst: Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann nun Mord und versuchten Mord im Zusammenhang mit einem Suizidversuch vor.

Am 16. November beginnt der Mordprozess

Am Montag, dem 16. November 2026, muss sich der mittlerweile 24-Jährige vor dem Landesgericht Linz verantworten. Im Mittelpunkt des Verfahrens wird die Frage stehen, ob der Mann den Zusammenstoß tatsächlich vorsätzlich verursacht hat und wie seine damalige Absicht strafrechtlich zu beurteilen ist. Im Fall einer Verurteilung wegen Mordes drohen ihm zehn bis 20 Jahre Freiheitsstrafe oder lebenslange Haft. Darüber hinaus beantragt die Staatsanwaltschaft seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Ob es dazu kommt, muss das Gericht entscheiden. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.