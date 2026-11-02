Mann soll Betreuerin Waffe an Kopf gehalten haben: Cobra rückte an

Ein 63-Jähriger soll in Oberösterreich der 24-Stunden-Betreuerin seiner Mutter eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Die Frau flüchtete in ihr Zimmer. Wenig später rückte die Spezialeinheit Cobra an.

Der Frau gelang es, sich in ihr Zimmer zu retten. Von dort verständigte sie Angehörige, die wiederum die Polizei informierten. Angesichts der gemeldeten Bedrohung mit einer Waffe wurden auch Spezialeinheiten hinzugezogen.

Der Frau gelang es, sich in ihr Zimmer zu retten. Von dort verständigte sie Angehörige, die wiederum die Polizei informierten. Angesichts der gemeldeten Bedrohung mit einer Waffe wurden auch Spezialeinheiten hinzugezogen.

Für eine 24-Stunden-Betreuerin in Pischelsdorf am Engelbach (Bezirk Braunau) wurde der Sonntagabend zum Albtraum. Der 63-jährige Sohn jener Frau, die sie betreut, soll sie mit einer Schusswaffe bedroht haben. Laut den vorliegenden Informationen hielt er ihr die Waffe sogar an den Kopf. Die Betreuerin konnte sich in ihr Zimmer zurückziehen und Hilfe holen. In der Folge rückte auch die Polizeispezialeinheit Cobra aus.

Betreuerin flüchtete in ihr Zimmer

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend, dem 1. November 2026. Gegen 22.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zuvor soll der 63-Jährige die Betreuerin seiner Mutter mit einer Waffe bedroht haben. Der Frau gelang es, sich in ihr Zimmer zu retten. Von dort verständigte sie Angehörige, die wiederum die Polizei informierten. Angesichts der gemeldeten Bedrohung mit einer Waffe wurden auch Spezialeinheiten hinzugezogen. Die Cobra rückte nach Pischelsdorf am Engelbach aus. Die Situation konnte schließlich ohne weitere Gegenwehr des Verdächtigen beendet werden. Nach einem Telefonat mit den Einsatzkräften ließ sich der 63-Jährige in den Nachtstunden festnehmen. Nach den bisher bekannten Informationen war der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls alkoholisiert. Die Waffe, mit der er die Betreuerin bedroht haben soll, besaß er legal. Für den 63-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.