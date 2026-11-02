Arbeitsunfall auf Baustelle: 26-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Lambach (Oberösterreich) wurde ein 26-jähriger Mann schwer verletzt. Seine Hand geriet in eine Estrichmaschine.

Am späten Vormittag des 2.Oktober 2026 ereignete sich auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Lambach im Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 26-jähriger Mann war vormittags mit Arbeiten an einer Estrichmaschine beschäftigt.

Hand geriet in laufende Maschine

Während der Mann Zement nachfüllen wollte, griff er mit einer Hand in die Maschine und verfing sich dabei im Inneren. Dem 26-Jährigen gelang es noch, sie selbstständig aus der Maschine zu befreien. Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen