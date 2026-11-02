Tödlicher Unfall in Oberösterreich: Warum sich der Einsatz stundenlang verzögerte

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Oberösterreich verzögerte sich die Abwicklung des Einsatzes um Stunden. Der Grund: Keiner der beiden anwesenden Notärzte durfte den erforderlichen Totenschein ausstellen.

Am Sonntag, dem 1. November ereignete sich gegen 18 Uhr in Wildshut, Gemeinde St. Pantaleon (Oberösterreich), ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frau wollte die Weilhartstraße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde. Trotz der Rettungsmaßnahmen erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Totenschein sorgte für Verzögerung

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, verzögerte sich die weitere Abwicklung des Einsatzes erheblich. Obwohl zwei Notärzte vor Ort waren, durfte keiner von ihnen den erforderlichen Totenschein ausstellen. Dadurch zogen sich die Arbeiten an der Unfallstelle über mehrere Stunden hin. Die Straße blieb insgesamt rund fünf Stunden gesperrt.

Autofahrer hatte 1,32 Promille

Der 46-jährige Lenker dürfte die Fußgängerin übersehen haben. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,32 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Zudem muss er mit Anzeigen rechnen. Mehr dazu liest du hier: Tragödie an Allerheiligen: 82-Jährige von Auto erfasst und getötet