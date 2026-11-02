Eskalation im Supermarkt: Betrunkener geht auf Polizisten los

Ein stark alkoholisierter Mann sorgte am 2. November 2026 in einem Lebensmittelgeschäft in Perg (Oberösterreich) für Aufsehen. Der Mann beschimpfte Mitarbeiter und widersetzte sich anschließend der Polizei.

Am frühen Nachmittag des 2. November 2026 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Perg (Oberösterreich) zu einem Polizeieinsatz. Gegen 13 Uhr meldete ein Anrufer einen stark alkoholisierten Mann, der im Geschäft die Ordnung störte, Mitarbeiter lautstark beschimpfte und anrempelte.

Mann widersetzte sich Polizei

Eine Polizeistreife begleitete den 40-jährigen Mann aus dem Geschäft. Aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung kam er dabei zu Boden. Auch danach verhielt er sich gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv, schimpfte lautstark und musste mehrfach abgemahnt werden. Als die Polizisten ihn aus der Öffentlichkeit wegwiesen, widersetzte er sich der Anweisung und stürmte auf eine Polizistin zu. Diese hielt ihn mit beiden Händen auf Abstand. Anschließend wurde der Mann zu Boden gebracht und festgenommen.

40-Jähriger leicht verletzt

Bei dem Vorfall wurden die Polizeibeamten nicht verletzt. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung versorgt. Einen Alkoholtest verweigerte er. Der Mann wird mehrfach angezeigt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.