Weitere Fälle: Elfjährige biss in Halloween-Zuckerl mit Nadel

Nach Fällen in der Steiermark und Linz ist nun auch aus dem Bezirk Vöcklabruck ein Vorfall mit manipulierten Halloween-Süßigkeiten bekannt. Eine Elfjährige biss in eine der Naschereien, blieb zum Glück aber unverletzt.

Die Serie an beunruhigenden Funden in Halloween-Süßigkeiten reißt nicht ab: Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck erstattete am Nachmittag des 2. November Anzeige bei der Polizei. In den Süßigkeiten ihrer elfjährigen Tochter waren gefährliche Fremdkörper versteckt. Das Mädchen hatte am 31. Oktober zwischen 18 und 20 Uhr im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt Halloween-Süßigkeiten gesammelt. Bei einer Kontrolle entdeckte die Mutter nun eine dickere Nadel, sowohl in einem Kaubonbon als auch in einem Schokoriegel. Besonders beunruhigend: Die Elfjährige hatte bereits in eine der Süßigkeiten gebissen. Verletzt wurde sie dabei glücklicherweise nicht.

Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine mögliche Täterschaft gibt es derzeit noch nicht. Woher die betroffenen Süßigkeiten stammen und wer die Fremdkörper darin versteckt haben könnte, ist bislang unklar.

Auch Fälle in der Steiermark und Linz

Der Vorfall in Vöcklamarkt ist nicht der erste dieser Art, der nach Halloween bekannt wurde. Auch in der Steiermark wurden präparierte Süßigkeiten gemeldet: In der Steiermark entdeckten Eltern Heftklammern in einer Schokolade, die ihr Kind beim Halloween-Sammeln erhalten hatte. Die Polizei bestätigte gegenüber 5 Minuten mehrere Anzeigen gegen unbekannte Täter. Bisher wurden vier Fälle gemeldet, hieß es am Montagabend. In Linz-Oed machte ein Vater ebenfalls eine erschreckende Entdeckung. In mehreren Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder am 31. Oktober gesammelt hatten, steckten rund einen Zentimeter lange Nägel. Diese waren teilweise von außen nicht zu erkennen.