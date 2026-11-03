Bekannte Bäckerei in Arnreit insolvent: Betrieb bereits geschlossen

Eine Bäckerei im Zentrum von Arnreit ist insolvent. Gestiegene Kosten, veraltete Maschinen und der längerfristige Ausfall des Inhabers nach einem Unfall brachten den Betrieb in Schwierigkeiten. Die Backstube bleibt geschlossen.

Für die Bäckerei Engleder in Arnreit im Bezirk Rohrbach ist Schluss. Der Betrieb mitten im Ortszentrum hat bereits geschlossen, eine Wiedereröffnung ist nicht geplant. Nun wurde über das Vermögen des Inhabers Simon Engleder ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Hinter der Insolvenz stehen mehrere Probleme, die sich laut Insolvenzantrag über längere Zeit aufgebaut haben. Auch ein Unfall des Unternehmers spielt dabei eine Rolle.

Steigende Kosten und ein Unfall

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) am Dienstag bekannt gab, wurde das Insolvenzverfahren beim Landesgericht Linz auf Antrag des Unternehmers eröffnet. Als Ursachen werden mehrere finanzielle Belastungen genannt. So seien die Kosten für Materialien und Infrastruktur gestiegen. Hinzu kamen veraltete Produktionsanlagen und Maschinen, die hohe Reparaturkosten verursachten. Erschwerend kommt laut Insolvenzantrag hinzu, dass der Inhaber aufgrund eines Unfalls längerfristig ausfällt. Auch bestehende Finanzierungen hätten den Betrieb im Verhältnis zu den erwirtschafteten Ergebnissen stark belastet.

Rund 70 Gläubiger betroffen

Die Insolvenz betrifft laut der vorgelegten Gläubigerliste rund 70 Gläubiger. Darunter befinden sich auch zehn Dienstnehmer. Die zuletzt veröffentlichten Bilanzzahlen zum 31. Dezember 2025 weisen Passiva von rund 376.000 Euro aus. Darin enthalten sind Rückstellungen in Höhe von rund 32.000 Euro. Zusätzlich nennt der Kreditorenverband offene Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten von rund 41.000 Euro. Diese Beträge sind nicht einfach zusammenzurechnen, da sie unterschiedliche Positionen beziehungsweise Stichtage betreffen. Wie hoch die tatsächlich anzuerkennenden Insolvenzforderungen ausfallen werden, steht derzeit noch nicht fest.

Bäckerei bleibt dauerhaft geschlossen

Für Kunden gibt es keine Aussicht auf eine baldige Wiedereröffnung. Der Geschäftsbetrieb wurde bereits eingestellt und soll laut AKV auch nicht fortgeführt werden. Zum Vermögen gehören unter anderem die Betriebsliegenschaft sowie Fahrzeuge und Betriebsausstattung. Deren tatsächlicher Wert muss allerdings erst ermittelt werden. Ein Sanierungsplan wurde bereits eingebracht. Dieser sieht vor, dass die Gläubiger innerhalb von zwei Jahren eine Quote von 20 Prozent ihrer anerkannten Forderungen erhalten sollen. Das dafür benötigte Geld soll einerseits durch die Verwertung von Vermögen und andererseits durch eine Finanzierung von dritter Seite aufgebracht werden. Ob der Sanierungsplan angenommen und erfüllt werden kann, ist derzeit offen.