Kinderbetreuung in OÖ: Für viele Eltern bleibt es schwierig

Wie gut ist die Kinderbetreuung in Oberösterreich wirklich? Der neue Kinderbetreuungsatlas zeigt große Unterschiede zwischen den Gemeinden. Besonders auffällig: 159 Gemeinden lieferten keine Daten.

Ein Betreuungsplatz für das Kleinkind. Oder eine Lösung für die Ferien, wenn beide Eltern arbeiten müssen. Was für Familien selbstverständlich sein sollte, ist in Oberösterreich längst nicht überall gegeben.

Ein Betreuungsplatz für das Kleinkind. Oder eine Lösung für die Ferien, wenn beide Eltern arbeiten müssen. Was für Familien selbstverständlich sein sollte, ist in Oberösterreich längst nicht überall gegeben.

Ein Kindergarten, der früh genug öffnet. Ein Betreuungsplatz für das Kleinkind. Oder eine Lösung für die Ferien, wenn beide Eltern arbeiten müssen. Was für Familien selbstverständlich sein sollte, ist in Oberösterreich längst nicht überall gegeben. Das zeigt der neue Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer Oberösterreich, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Besonders bemerkenswert: Mehr als jede dritte Gemeinde hat sich nicht an der Erhebung beteiligt.

159 Gemeinden liefern keine Daten

Seit mittlerweile 27 Jahren untersucht die Arbeiterkammer Oberösterreich, wie gut die Kinderbetreuung im Bundesland funktioniert. Für den aktuellen Kinderbetreuungsatlas wurden zwischen Mai und Juli 2026 gemeinsam mit dem Institut für Empirische Sozialforschung (IFES) Daten bei den Gemeinden erhoben. Das Ergebnis: Von insgesamt 438 oberösterreichischen Gemeinden beteiligten sich 279 an der Untersuchung. 159 Gemeinden stellten hingegen keine Daten zur Verfügung. Das entspricht rund 36 Prozent aller Gemeinden. Besonders auffällig ist die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr: Damals waren es noch 125 Gemeinden, die keine Auskunft gaben. Heuer sind es bereits 34 mehr. Die Arbeiterkammer kritisiert diese Entwicklung deutlich. Denn ohne die entsprechenden Informationen bleibt unklar, wie gut die Kinderbetreuung in diesen Gemeinden tatsächlich funktioniert.

157 Gemeinden erhalten die Bestnote

Die Ergebnisse zeigen allerdings auch positive Entwicklungen. Von den 279 teilnehmenden Gemeinden erreichten 157 die höchste Gesamtbewertung 1A. Dafür müssen acht bis neun der untersuchten Kriterien erfüllt werden. Bewertet wurden unter anderem die täglichen Öffnungszeiten, das Mittagessenangebot und die jährlichen Schließzeiten der Betreuungseinrichtungen. Besonders viele Gemeinden mit der Bestwertung finden sich laut Arbeiterkammer in Linz und Linz-Land, Eferding, Steyr sowie Wels und Wels-Land. Anders sieht es in jenen Gemeinden aus, in denen das Betreuungsangebot stark eingeschränkt ist. Insgesamt 18 der teilnehmenden Gemeinden landeten in den niedrigsten Gesamtbewertungskategorien C oder D.

Besonders schwierig für Eltern und Kleinkinder

Eine der größten Herausforderungen bleibt die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Gerade in dieser Altersgruppe sind Eltern auf passende Betreuungsplätze angewiesen, wenn sie nach der Karenz wieder arbeiten möchten. Doch nur 31 Gemeinden erfüllen bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen die Anforderungen der höchsten Kategorie 1A. Weitere 141 Gemeinden erreichen die Kategorie A, 75 die Kategorie B. Insgesamt 32 Gemeinden werden mit C oder D bewertet. Für AK-Präsident Andreas Stangl ist das ein ernstes Problem. „Wenn Kinder erst spät aufgenommen werden oder die Öffnungszeiten nicht zum Arbeitsalltag passen, wird eine Rückkehr in den Beruf für viele Eltern zur Herausforderung“, erklärt er. Besonders Mütter seien davon betroffen.

In 80 Gemeinden sind Kindergärten zu lange geschlossen

Auch bei den Drei- bis Sechsjährigen zeigt die Untersuchung Probleme auf. Zwar erreichen in dieser Altersgruppe 100 Gemeinden die höchste Kategorie 1A und weitere 82 die Kategorie A. Schwierigkeiten bereiten vielen Familien allerdings die Schließzeiten. In 80 teilnehmenden Gemeinden sind Kindergärten laut Arbeiterkammer länger als die gesetzlich erlaubten fünf Wochen pro Jahr geschlossen. Für berufstätige Eltern kann das zum Problem werden. Schließlich müssen sie für diese Zeit eine alternative Betreuung organisieren oder Urlaub nehmen. Laut Arbeiterkammer halten sich insbesondere die Statutarstädte Linz, Steyr und Wels sowie ein Großteil der Gemeinden in den Bezirken Eferding, Linz-Land und Steyr-Land an die gesetzlichen Vorgaben.

Auch mit dem Schuleintritt hören die Probleme nicht auf

Wer glaubt, dass sich die Betreuungssituation mit dem Beginn der Volksschule automatisch entspannt, könnte enttäuscht werden. Denn auch bei der Nachmittags- und Ferienbetreuung für Schulkinder sieht die Arbeiterkammer weiterhin Handlungsbedarf. 93 Gemeinden erreichen in dieser Altersgruppe die höchste Bewertung A. Die übrigen 186 teilnehmenden Gemeinden erfüllen lediglich die Kriterien der Kategorie B oder darunter. Gerade für Eltern, die ganztägig arbeiten, ist eine verlässliche Betreuung nach Unterrichtsende und während der Schulferien entscheidend.

So schneidet deine Gemeinde ab

Die Arbeiterkammer fordert deshalb einen Rechtsanspruch auf einen qualitätsvollen Betreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr bis zum Ende der Volksschule. Außerdem sollen Betreuungsangebote flächendeckend ausgebaut und die Öffnungszeiten stärker an den Bedürfnissen berufstätiger Eltern ausgerichtet werden. Auch bei der Finanzierung und der Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte sieht die AK das Land Oberösterreich in der Verantwortung.