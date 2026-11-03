Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©ff-badischl.at
Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Bad Ischl.
Bei Bauarbeiten in Bad Ischl wurde eine Gasleitung beschädigt. Geschäftslokale mussten evakuiert und Straßen gesperrt werden.
Bad Ischl
03/11/2026
Entwarnung um 11 Uhr

Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Evakuierungen in Bad Ischl

Bei Bauarbeiten in Bad Ischl (Oberösterreich) wurde am Dienstagvormittag eine Gasleitung beschädigt. Gas strömte unkontrolliert aus. Geschäfte mussten evakuiert und Straßen gesperrt werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Dienstag, dem 3. November 2026, kam es gegen 10 Uhr bei Bauarbeiten im Stadtgebiet von Bad Ischl (Bezirk Gmunden) zu einem Zwischenfall. Dabei wurde eine Gasleitung beschädigt, wodurch Gas unkontrolliert austrat. Im unmittelbaren Umfeld mussten daraufhin Geschäftslokale evakuiert werden. Auch mehrere Straßen wurden gesperrt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das ausgetretene Gas über das Kanalnetz weiter ausbreitet, wurde der Sperrkreis auf rund 150 Meter erweitert.

Entwarnung um 11 Uhr

Nach dem Eintreffen eines Technikers wurden Messungen mit einem entsprechenden Gerät durchgeführt. Dabei konnte weder im Kanalnetz noch im Außenbereich Gas nachgewiesen werden. Gegen 11 Uhr konnten die Sperrmaßnahmen deshalb wieder aufgehoben werden. Auch die Bauarbeiten durften anschließend fortgesetzt werden. Die beschädigte Gasleitung wurde repariert. Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren der Stadtgemeinde Bad Ischl, der Wirtschaftshof Bad Ischl sowie mehrere Polizeistreifen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at