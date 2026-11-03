Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Evakuierungen in Bad Ischl

Am Dienstag, dem 3. November 2026, kam es gegen 10 Uhr bei Bauarbeiten im Stadtgebiet von Bad Ischl (Bezirk Gmunden) zu einem Zwischenfall. Dabei wurde eine Gasleitung beschädigt, wodurch Gas unkontrolliert austrat. Im unmittelbaren Umfeld mussten daraufhin Geschäftslokale evakuiert werden. Auch mehrere Straßen wurden gesperrt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das ausgetretene Gas über das Kanalnetz weiter ausbreitet, wurde der Sperrkreis auf rund 150 Meter erweitert.

Entwarnung um 11 Uhr

Nach dem Eintreffen eines Technikers wurden Messungen mit einem entsprechenden Gerät durchgeführt. Dabei konnte weder im Kanalnetz noch im Außenbereich Gas nachgewiesen werden. Gegen 11 Uhr konnten die Sperrmaßnahmen deshalb wieder aufgehoben werden. Auch die Bauarbeiten durften anschließend fortgesetzt werden. Die beschädigte Gasleitung wurde repariert. Im Einsatz standen mehrere Freiwillige Feuerwehren der Stadtgemeinde Bad Ischl, der Wirtschaftshof Bad Ischl sowie mehrere Polizeistreifen.