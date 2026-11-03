Unglaubliche Kontrolle: Autofahrer hatte seit 2014 keinen gültigen Schein
Bei einer Verkehrskontrolle in Laakirchen (Oberösterreich) machten Polizisten eine ungewöhnliche Entdeckung: Der Führerschein eines 45-jährigen Autofahrers ist bereits seit 2014 abgelaufen.
Am Dienstag, dem 3. November 2026, kontrollierten Polizisten gegen 16.10 Uhr einen 45-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet von Laakirchen im Bezirk Gmunden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Besonders auffällig: Das Dokument war bereits im Jahr 2014 abgelaufen – also vor rund zwölf Jahren. Bei der Kontrolle war damit allerdings Schluss. Die Beamten nahmen dem Mann die ungültige Lenkberechtigung ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem muss der 45-jährige Gmunder mit einer Anzeige rechnen.