Unglaubliche Kontrolle: Autofahrer hatte seit 2014 keinen gültigen Schein

Bei einer Verkehrskontrolle in Laakirchen stellte die Polizei fest, dass der Führerschein eines 45-Jährigen bereits seit 2014 abgelaufen ist.

Bei einer Verkehrskontrolle in Laakirchen stellte die Polizei fest, dass der Führerschein eines 45-Jährigen bereits seit 2014 abgelaufen ist.

Am Dienstag, dem 3. November 2026, kontrollierten Polizisten gegen 16.10 Uhr einen 45-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet von Laakirchen im Bezirk Gmunden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Besonders auffällig: Das Dokument war bereits im Jahr 2014 abgelaufen – also vor rund zwölf Jahren. Bei der Kontrolle war damit allerdings Schluss. Die Beamten nahmen dem Mann die ungültige Lenkberechtigung ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Zudem muss der 45-jährige Gmunder mit einer Anzeige rechnen.