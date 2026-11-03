Bub steckte in Kratzbaum fest: Mit so viel Gefühl befreite ihn die Feuerwehr

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte am Montag die Feuerwehr Waldhausen: Ein kleiner Bub war in einem Kratzbaum stecken geblieben. Mit einem Teddybären und viel Fingerspitzengefühl gelang die Rettung.

Ein kleiner Bub war in einem Kratzbaum stecken geblieben. Die Feuerwehr Waldhausen konnte ihn vorsichtig befreien.

Ein kleiner Bub war in einem Kratzbaum stecken geblieben. Die Feuerwehr Waldhausen konnte ihn vorsichtig befreien.

Ein ungewöhnlicher Rettungseinsatz beschäftigte am Montag, dem 2. November 2026, die Freiwillige Feuerwehr Waldhausen in Oberösterreich. Ein kleiner Bub war in einem Kratzbaum so unglücklich stecken geblieben, dass nur noch sein Kopf herausschaute. Die Einsatzkräfte mussten den Jungen aus seiner misslichen Lage befreien.

Teddybär beruhigte den Buben

Über die Landeswarnzentrale wurde die Feuerwehr zu einer „Person in misslicher Lage“ alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass der kleine Junge im Kratzbaum feststeckte und sich offenbar nicht mehr selbst befreien konnte. Um den Buben zu beruhigen, griffen die Einsatzkräfte zu einem kleinen Teddybären. Anschließend machten sie sich vorsichtig daran, den Kratzbaum zu öffnen.

Vorsichtig aus Kratzbaum befreit

Mit viel Fingerspitzengefühl gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, den Jungen rasch aus seiner misslichen Lage zu befreien. Neben der Feuerwehr Waldhausen standen auch das Rote Kreuz Waldhausen und die Polizei Grein im Einsatz. Angaben zu möglichen Verletzungen machte die Feuerwehr nicht.