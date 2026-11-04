Autofahrer alarmierten Polizei: Kurz darauf wurde Mann angefahren

Mehrere Autofahrer meldeten am Dienstagabend einen offensichtlich alkoholisierten Mann, der in Lenzing auf der Fahrbahn unterwegs war und Fahrzeuge anhalten wollte. Noch bevor die Polizei eintraf, kam es zu einem Unfall.

Mehrere Autofahrer machten sich am Dienstagabend Sorgen um einen Fußgänger in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich). Gegen 21 Uhr war ein offensichtlich alkoholisierter Mann auf der Atterseestraße unterwegs. Laut Polizei versuchte er dabei, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Verkehrsteilnehmer verständigten daraufhin die Polizei.

Mann wurde von Auto erfasst

Während die Polizeistreife zur Atterseestraße unterwegs war, ging bereits die nächste Meldung ein: Der Fußgänger war von einem Auto erfasst worden. Bei dem Verletzten handelt es sich laut Polizei um einen 45-Jährigen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkotest konnte aufgrund seiner starken Beeinträchtigung nicht durchgeführt werden. Am Steuer des beteiligten Autos saß ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck. Er blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.