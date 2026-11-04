Großbrand in Linz: Feuerwehr suchte nach Vermissten

Zwei Gebäude standen am Dienstagabend in Linz in Flammen. Während die Feuerwehr gegen den Brand kämpfte, fehlte von einem Bewohner zunächst jede Spur. Auch austretendes Gas sorgte für Gefahr.

Flammen schlugen aus zwei Gebäuden, zahlreiche Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Am Dienstagabend, dem 3. November, kam es im Linzer Stadtteil Ebelsberg zu einem größeren Brandeinsatz. Besonders besorgniserregend: Nachbarn vermuteten, dass sich noch ein Mensch in einem der brennenden Gebäude befinden könnte. Während die Einsatzkräfte versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, begann die Suche nach dem vermissten Bewohner.

Zwei Gebäude standen bereits in Vollbrand

Als die ersten Feuerwehrkräfte im Bereich der Dauphinestraße und Holzingerstraße eintrafen, standen zwei miteinander verbundene Nebengebäude bereits vollständig in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Linz hatte zuvor zahlreiche Notrufe erhalten. Weil zunächst nicht eindeutig feststand, wo genau es brannte, wurde frühzeitig auch die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg alarmiert. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit den Löscharbeiten. Zwei Löschfahrzeuge waren mit jeweils zwei Löschleitungen im Einsatz. Gleichzeitig musste geklärt werden, ob sich tatsächlich noch jemand in den brennenden Gebäuden befand.

Gas trat aus zwei Flaschen aus

Während der Brandbekämpfung stießen die Feuerwehrleute auf eine weitere Gefahr. In einem der Gebäude befanden sich zwei Gasflaschen, aus denen bereits Gas austrat. Die Einsatzkräfte kühlten die Behälter umgehend. Eine Durchsuchung der Nebengebäude war zunächst nicht möglich. Erst nachdem die Flammen weitgehend gelöscht waren, konnten Feuerwehrleute die Gebäude betreten. Dabei stellte sich heraus, dass sich niemand darin befand. Auch die beiden Gasflaschen konnten geborgen werden.

Vermisster Bewohner schlief im Wohnhaus

Während die Feuerwehr noch mit dem Brand beschäftigt war, kontrollierte die Polizei erneut das Hauptgebäude. Dort fand sie schließlich den Mann, nach dem zuvor gesucht worden war. Der Bewohner hatte während des Einsatzes im Haus geschlafen. Damit war zumindest die Sorge, dass sich noch jemand in den brennenden Nebengebäuden befinden könnte, ausgeräumt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Anschließend waren allerdings noch umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig. Für die Nacht wurde eine weitere Kontrolle der Brandstelle vorgesehen.