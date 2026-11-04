3,8 Millionen Euro Schulden: Baufirma aus Oberösterreich insolvent

Die Krise in der Baubranche trifft ein weiteres Unternehmen in Oberösterreich. Die Lachinger GmbH ist mit rund 3,8 Millionen Euro Schulden insolvent. 50 Beschäftigte sind betroffen.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Baubranche haben ein weiteres Unternehmen in die Insolvenz geführt. Diesmal trifft es die Lachinger GmbH aus Oberhofen am Irrsee im Bezirk Vöcklabruck. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro. Für die 50 Beschäftigten beginnt damit eine ungewisse Zeit.

Weniger Aufträge und steigende Kosten

Die Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten liegen laut den Angaben im Insolvenzantrag vor allem in der angespannten Situation am Bau. Insbesondere im privaten Hausbau gingen die Umsätze zurück. Gleichzeitig machten dem Unternehmen die gestiegenen Zinsen und die allgemeine Teuerung zu schaffen. Die Lachinger GmbH ist in mehreren Bereichen des Baugewerbes tätig. Dazu zählen unter anderem Verputzarbeiten, das Verlegen von Estrichen sowie Beton- und Asphaltierungsarbeiten. Nun steht der Betrieb vor einer umfassenden wirtschaftlichen Neuaufstellung.

Wie geht es für die 50 Mitarbeiter weiter?

Ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, ist derzeit noch offen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Vöcklabrucker Rechtsanwalt Andreas Haberl bestellt. Er soll die wirtschaftliche Situation prüfen und klären, unter welchen Voraussetzungen eine Weiterführung möglich wäre. „Der eingesetzte Insolvenzverwalter wird prüfen, ob und in welchem Umfang eine Fortführung des Unternehmens möglich ist“, erklärt Petra Wögerbauer vom KSV1870 Linz. Geplant seien Umstrukturierungen und Anpassungen bei den Kosten. Für die 50 betroffenen Beschäftigten steht damit noch nicht fest, wie es beruflich weitergeht. Die Eröffnung des Sanierungsverfahrens bedeutet jedenfalls nicht automatisch, dass der Betrieb eingestellt wird.

Kann die Baufirma noch gerettet werden?

Mit dem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das Unternehmen wirtschaftlich neu aufzustellen. Die Geschäftsführung kann den Betrieb allerdings nicht mehr eigenständig verwalten. Diese Aufgabe übernimmt der gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter.