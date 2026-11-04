Vierter Fall nach Halloween in Linz: Oma entdeckt 4 cm langen Nagel in Schokoriegel

Schon wieder wurde in Linz eine manipulierte Süßigkeit entdeckt. Ein Neunjähriger brachte einen Schokoriegel von seiner Halloween-Tour mit nach Hause. Seine Großmutter wurde misstrauisch und entdeckte einen Nagel darin.

Ein drei bis vier Zentimeter langer Nagel wurde in einem Halloween-Schokoriegel entdeckt, den ein neunjähriger Bub aus Linz mit nach Hause gebracht hatte.

Ein drei bis vier Zentimeter langer Nagel wurde in einem Halloween-Schokoriegel entdeckt, den ein neunjähriger Bub aus Linz mit nach Hause gebracht hatte.

Ein neunjähriger Bub war zu Halloween im Linzer Franckviertel unterwegs und sammelte Süßigkeiten. Darunter befand sich auch ein Schokoriegel, den er mit nach Hause nahm. Doch seine Großmutter hatte die Berichte über bereits entdeckte manipulierte Süßigkeiten verfolgt. Deshalb zerdrückten sie einen der Riegel und machten eine erschreckende Entdeckung: Im Inneren steckte ein drei bis vier Zentimeter langer Nagel.

Bereits vierter Fall

Der Vorfall wurde am Mittwoch, dem 4. November 2026, bei der Polizei angezeigt. Es handelt sich mittlerweile um den vierten bekannten Fall von Süßigkeiten, die mit Metallgegenständen präpariert wurden. Glücklicherweise wurde bei dem aktuellen Vorfall niemand verletzt. Wer hinter den Manipulationen steckt, ist bislang nicht bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Polizei warnt

Angesichts der Vorfälle richtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich eine dringende Warnung an die Bevölkerung: Verdächtige Süßigkeiten sollten keinesfalls gegessen werden. Wer offensichtlich manipulierte Süßigkeiten entdeckt, soll diese gemeinsam mit der Verpackung aufbewahren und den Fund der Polizei melden.

Spuren nicht verändern

Besonders wichtig ist laut Polizei, mögliche Beweismittel nicht zu verändern. Entdeckte Fremdkörper sollen deshalb nicht aus den Süßigkeiten entfernt werden. Auch anderweitige Veränderungen sollen vermieden werden, damit mögliche Spuren für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhalten bleiben.