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/ ©Montage: Canva & 5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten in einer Kirche.
Nach der Verwüstung einer Kirche in Grein konnte die Polizei einen 30-jährigen Beschuldigten ausforschen.
Perg
04/11/2026
Hinweis half Polizei

Kirche in Oberösterreich verwüstet: 30-Jähriger gesteht Tat

Ein zunächst Unbekannter verwüstete im September eine Kirche in Grein (Oberösterreich). Nun konnte die Polizei den Beschuldigten ausforschen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 30-Jährige geständig.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Am Vormittag des 22. September 2026 kam es in einer Kirche in Grein im Bezirk Perg zu einer schweren Sachbeschädigung. Ein zunächst unbekannter Täter hatte die Kirche verwüstet. Die Polizei nahm daraufhin umfangreiche Ermittlungen auf. Nun konnte der Beschuldigte ausgeforscht werden. Neben den umfangreichen Ermittlungen spielte auch ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung eine wichtige Rolle bei der Klärung des Falls. Schließlich gelang es den Ermittlern, den mutmaßlichen Täter auszuforschen. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Mann ohne Wohnsitz.

30-Jähriger geständig

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 30-Jährige umfassend geständig. Besonders auffällig: Der Mann ist laut eigenen Angaben gläubiger Christ. Warum er dennoch die Kirche verwüstet hatte, konnte er sich selbst nicht erklären. Der 30-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt.

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