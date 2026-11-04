Frontalcrash mit Lkw: 65-jähriger Autofahrer stirbt noch an Unfallstelle

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag (4. November) im Bezirk Eferding ein Todesopfer gefordert. In Hartkirchen stießen ein Pkw und ein Lkw frontal zusammen. Für einen 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der B130 in Hartkirchen kam ein 65-jähriger Autofahrer ums Leben.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der B130 in Hartkirchen kam ein 65-jähriger Autofahrer ums Leben.

Am Mittwoch, dem 4. November 2026, kam es gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet von Hartkirchen (Bezirk Eferding, Oberösterreich) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding war mit seinem Wagen auf der B130 in Richtung Hartkirchen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 58-jähriger Lkw-Lenker aus Wels in die entgegengesetzte Richtung.

Fahrzeuge in Böschung

Im Ortschaftsbereich von Karling kam es schließlich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl der Pkw als auch der Lkw in die Böschung geschleudert. Während der 58-jährige Lkw-Lenker mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt der 65-jährige Autofahrer schwerste Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt.