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/ ©Yaşar Başkurt/Pexels
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen Traktor.
In Oftering (Bezirk Linz-Land) stahlen unbekannte Täter drei Traktoren und mehrere Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.
Linz-Land
04/11/2026
Polizei sucht Zeugen

Drei Traktoren gestohlen: Täter kamen mit Sattelschlepper

In der Nacht auf Mittwoch, den 4. November 2026, schlugen mindestens vier unbekannte Täter in Oftering (Bezirk Linz-Land) zu. Sie stahlen drei Traktoren und mehrere Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht nun Zeugen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Zwischen 0.45 Uhr und 1.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein landwirtschaftliches Anwesen in Oftering ein. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich waren mindestens vier Personen an der Tat beteiligt. Sie entwendeten drei Traktoren sowie mehrere Elektrowerkzeuge. Doch bevor sie mit den Fahrzeugen flüchteten, entfernten die Diebe noch die eingebauten GPS-Positionstracker. Diese ließen sie am Tatort zurück.

Traktoren verladen

Anschließend fuhren die Täter mit den gestohlenen Traktoren über ein Feld zu einem Güterweg. Dort wartete bereits ein Sattelschlepper, auf den die drei Fahrzeuge verladen wurden. Danach verliert sich die Spur der Diebe. Wohin die Traktoren gebracht wurden, ist bislang nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Um die Täter ausfindig zu machen, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 059133 443333 beim Landeskriminalamt Oberösterreich melden.

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