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Foto auf 5min.at zeigt einen Zebrastreifen.
Eine 69-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen in Wels beim Überqueren eines Schutzwegs von einem abbiegenden Lkw erfasst und verletzt.
Wels
05/11/2026
Auf Schutzweg

Wels: 69-Jährige von abbiegendem Lastwagen erfasst

Eine 69-jährige Frau wollte am Mittwochmorgen in Wels (Oberösterreich) mit ihrem Hund einen Schutzweg überqueren. Dabei wurde sie von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und verletzt.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Am Mittwoch, dem 4. November 2026, kam es gegen 8.25 Uhr in der Waggerlstraße in Wels zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Welserin war gerade mit ihrem Hund an der Leine unterwegs. Die Frau wollte über einen Schutzweg auf die andere Straßenseite gelangen. Dabei wurde sie von einem Lastwagen erfasst.

Lenker hielt an

Am Steuer des Lkw saß ein 36-jähriger Serbe aus Wels, der gerade dabei war, mit seinem Fahrzeug abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin. Als der Lenker den Zusammenstoß bemerkte, hielt er seinen Lastwagen an. Er fand die 69-Jährige am Schutzweg liegend vor. Die Welserin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.

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