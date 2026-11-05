Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©BMI/KK
Symbolfoto von 5min.at: Polizei führt Alkoholkontrollen durch.
Ein Alkotest beim 44-Jährigen brachte schließlich einen deutlich höheren Wert ans Licht: 2,22 Promille.
Rohrbach-Berg
05/11/2026
Gefährliche Fahrt

Mit 2,22 Promille: Zwei Alkolenker wechselten sich am Steuer ab

Ein Auto ohne Kennzeichen, zwei alkoholisierte Männer und einer davon ohne Führerschein: In Oberösterreich stoppte die Polizei eine ungewöhnliche Autofahrt. Bei der Kontrolle kam noch einiges mehr ans Licht.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gleich mehrere Verstöße kamen bei einer Polizeikontrolle in Rohrbach-Berg (Oberösterreich) ans Licht. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Auto auf, an dem keine Kennzeichen montiert waren. Die Beamten hielten den Wagen an und stellten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Doch damit nicht genug.

20-Jähriger hatte keinen Führerschein

Hinter dem Steuer saß ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht nur ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war, sondern auch Alkohol getrunken hatte. Ein Alkotest ergab 0,68 Promille. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 44-jährige Fahrzeugbesitzer, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach. Wie sich bei der Befragung herausstellte, soll auch er zuvor am Steuer gesessen haben. Ein Alkotest beim 44-Jährigen brachte schließlich einen deutlich höheren Wert ans Licht: 2,22 Promille. Die Polizei nahm dem Mann daraufhin den Führerschein ab.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at