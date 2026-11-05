Mit 2,22 Promille: Zwei Alkolenker wechselten sich am Steuer ab

Ein Auto ohne Kennzeichen, zwei alkoholisierte Männer und einer davon ohne Führerschein: In Oberösterreich stoppte die Polizei eine ungewöhnliche Autofahrt. Bei der Kontrolle kam noch einiges mehr ans Licht.

Gleich mehrere Verstöße kamen bei einer Polizeikontrolle in Rohrbach-Berg (Oberösterreich) ans Licht. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Auto auf, an dem keine Kennzeichen montiert waren. Die Beamten hielten den Wagen an und stellten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Doch damit nicht genug.

20-Jähriger hatte keinen Führerschein

Hinter dem Steuer saß ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht nur ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war, sondern auch Alkohol getrunken hatte. Ein Alkotest ergab 0,68 Promille. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 44-jährige Fahrzeugbesitzer, ebenfalls aus dem Bezirk Rohrbach. Wie sich bei der Befragung herausstellte, soll auch er zuvor am Steuer gesessen haben. Ein Alkotest beim 44-Jährigen brachte schließlich einen deutlich höheren Wert ans Licht: 2,22 Promille. Die Polizei nahm dem Mann daraufhin den Führerschein ab.