Traktoren von Bauernhof gestohlen: Täter entfernen GPS-Tracker

Drei Traktoren sind in Oberösterreich innerhalb einer Stunde von einem Bauernhof verschwunden. Die Täter entfernten die GPS-Tracker und transportierten die Fahrzeuge offenbar mit einem Sattelschlepper ab.

Ein Bauernhof in Oftering im Bezirk Linz-Land wurde in der Nacht auf Mittwoch zum Schauplatz eines ungewöhnlichen Diebstahls. Zwischen 0.45 und 1.45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Anwesen und stahlen gleich drei Traktoren. Auch mehrere Elektrowerkzeuge nahmen sie mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren mindestens vier Personen an der Tat beteiligt. Wie das Landeskriminalamt Oberösterreich mitteilte, deutet die Vorgehensweise auf einen vorbereiteten Abtransport der Fahrzeuge hin.

GPS-Tracker ausgebaut und zurückgelassen

Bevor die Täter mit den Traktoren verschwanden, entfernten sie die eingebauten GPS-Positionstracker. Die Geräte, mit denen sich der Standort der Fahrzeuge verfolgen lässt, ließen sie auf dem Bauernhof zurück. Anschließend lenkten die Unbekannten die gestohlenen Traktoren über ein Feld zu einem nahe gelegenen Güterweg. Dort soll bereits ein Sattelschlepper gewartet haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Fahrzeuge auf den Lastwagen verladen und anschließend abtransportiert wurden. Wohin die Traktoren gebracht wurden, ist bislang nicht bekannt.

Polizei geht von mindestens vier Tätern aus

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Wie die Täter auf den Bauernhof gelangten und ob sie das Anwesen zuvor ausgekundschaftet hatten, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit keine Angaben vor. Neben den drei landwirtschaftlichen Fahrzeugen fehlen mehrere Elektrowerkzeuge. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders interessant könnten Beobachtungen eines Sattelschleppers oder anderer verdächtiger Fahrzeuge im Gemeindegebiet von Oftering sein. Wer in der Nacht auf Mittwoch zwischen 0.45 und 1.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Oberösterreich unter 059133 40 3333 zu melden.