Tierschützer erwischen Singvogelfänger bei Bad Goisern

Am Mittwoch, dem 4. November, waren Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) im Salzkammergut unterwegs. In den frühen Morgenstunden trafen sie an zwei verschiedenen Stellen in den Wäldern der Österreichischen Bundesforste bei Bad Goisern auf Singvogelfänger. Dabei dokumentierten sie nach eigenen Angaben rund 20 lebende Lockvögel, die in kleinen Käfigen untergebracht waren. Die Tiere wurden laut VGT in Rucksäcken zu den Fangplätzen und wieder zurück transportiert. Die Käfige hingen neben Fallen, um weitere Singvögel anzulocken.

Gericht entschied

Besonders kritisch sieht der VGT die rechtliche Situation rund um den Singvogelfang. Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hatte bereits in einem Fall eines Jägers rechtskräftig entschieden, dass der Einsatz eines lebenden Lockvogels in einer Falle zur Anlockung anderer Tiere Tierquälerei darstellt. Im Dezember 2025 hob das Gericht laut VGT zudem 30 Genehmigungen zum Singvogelfang auf. Trotzdem werden in Oberösterreich weiterhin Genehmigungen erteilt. Möglich gemacht wurde dies laut VGT durch eine Änderung der oberösterreichischen Artenschutzverordnung, die das Aufhängen lebender Lockvögel in Käfigen ausdrücklich erlaubt. Der Verein kritisiert diese Vorgehensweise scharf.

©muatsdrawig.at | Bei Bad Goisern entdeckten Tierschützer des VGT am 4. November zwei Singvogelfänger in den Wäldern der Österreichischen Bundesforste.

Balluch war vor Ort

Auch VGT-Obperson Martin Balluch war bei der Kontrolle in Bad Goisern dabei und sah die Lockvögel mit eigenen Augen. Der Anblick beschäftigt ihn nach eigenen Angaben bereits seit Jahrzehnten. „Ich habe 1997 erstmals den Singvogelfang persönlich erlebt und bin auch heute noch tief betroffen, wenn ich die gefangenen Vögel sehe.“ Besonders heftig kritisiert Balluch die oberösterreichische Landesregierung. Er wirft ihr vor, trotz der Gerichtsentscheidungen weiterhin Genehmigungen für die umstrittene Praxis zu ermöglichen.

Kritik an Bundesforsten

Doch nicht nur die Landesregierung steht in der Kritik. Auch die Österreichischen Bundesforste, in deren Wäldern die Singvogelfänger unterwegs waren, nimmt Balluch ins Visier. „Für sehr fragwürdig halte ich auch die Rolle der Österreichischen Bundesforste. Warum wird der vom Gericht als tierquälerisch bestätigte Fang von wildlebenden Vögeln einfach genehmigt?“ Laut VGT stellen die Bundesforste die entsprechenden Genehmigungen kostenlos aus. Balluch verweist außerdem darauf, dass laut seinen Angaben 75 Prozent der Bevölkerung den Singvogelfang ablehnen. Eine Stellungnahme der Landesregierung oder der Bundesforste liegt in der übermittelten Aussendung nicht vor.