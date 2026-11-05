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/ ©Montage: Canva / GoogleStreetView
Symbolfoto
Das Bild auf www.5min.at zeigt das Landesgericht Steyr.
Beide Männer hatten auf nicht schuldig plädiert, die Urteile sind nicht rechtskräftig.
Steyr/Kärnten
05/11/2026
Urteil steht fest
Gericht

Tödlicher Felssturz in Steyr: Urteil gegen Kärntner Unternehmer und Geologen

Nach einem tödlichen Felssturz bei Hangsicherungsarbeiten in Steyr wurden zwei Personen, darunter ein Kärntner Unternehmer verurteilt, die Urteile sind nicht rechtskräftig.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
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Nach dem tödlichen Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel im Februar 2023 hat das Landesgericht Steyr zwei Schuldsprüche wegen fahrlässiger Tötung gefällt. Ein Kärntner Unternehmer, dessen Sohn bei dem Unglück ums Leben kam, sowie ein Geologe wurden zu jeweils vier Monaten bedingter Haft verurteilt.

Urteile sind nicht rechtskräftig

Zudem verhängte das Gericht gegen den Seniorchef eine Geldstrafe von 10.440 Euro und gegen den Geologen von 17.100 Euro. Beide Männer hatten auf nicht schuldig plädiert, die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Richterin begründete die Entscheidung damit, dass in diesem Fall der objektive Sorgfaltsmaßstab nicht eingehalten worden sei, wie aus einem Bericht des „ORF“ hervorgeht. Laut einem Sachverständigen hätte der Bagger an der betroffenen Stelle gar nicht arbeiten dürfen, da er direkt auf dem absturzgefährdeten Felsen im Einsatz war.

Zum Unfallhergang

Bei den Hangsicherungsarbeiten am 8. Februar 2023 hatten sich schließlich rund 3.000 Kubikmeter Gestein gelöst, woraufhin zwei Arbeiter (31 und 64 Jahre alt) verschüttet wurden. Aufgrund der Gefahrenlage am Unglücksort konnten die Verunglückten erst nach sechs Tagen geborgen werden. Der Felssturz beschädigte zudem Gebäude und zog die Evakuierung von vier Objekten nach sich.

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