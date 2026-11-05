Zehn Minuten unter Erdmassen: 54-Jähriger leblos geborgen und reanimiert

Bei Grabungsarbeiten im Bezirk Braunau wurde ein 54-Jähriger bis zum Hals von Erdmassen verschüttet. Er konnte erst nach rund zehn Minuten leblos geborgen und anschließend erfolgreich reanimiert werden.

Bei Grabungsarbeiten im Bezirk Braunau wurde ein 54-Jähriger bis zum Hals von Erdmassen verschüttet. Er konnte erst nach rund zehn Minuten leblos geborgen und anschließend erfolgreich reanimiert werden.

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, kam es gegen 11.35 Uhr auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche im Bezirk Braunau (Oberösterreich) zu einem schweren Unfall. Ein 54-Jähriger war dort gemeinsam mit einem 65-jährigen Baggerfahrer und seiner 43-jährigen Ehefrau mit Grabungsarbeiten für die Verlegung von Drainagerohren beschäftigt. Dafür befand sich der Mann in einer rund 2,3 Meter tiefen und 0,8 Meter breiten, ungesicherten Künette. Dann kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall: „Der Aushub, der unmittelbar neben der Künette gelagert wurde, stürzte plötzlich samt der darunter befindlichen Erdmasse ein und begrub den 54-Jährigen bis zum Hals mit Erdreich“, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Leblos geborgen

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Gemeinsam mit dem Baggerfahrer versuchten die Einsatzkräfte, den Verschütteten aus der Künette zu befreien. Die Bergung dauerte rund zehn Minuten. „Nach ca. zehn Minuten konnte der bereits leblose 54-Jährige aus der Künette befreit werden“, heißt es seitens der Polizei. Anschließend gelang es, den Mann erfolgreich wiederzubeleben. „Er wurde nach erfolgreicher Reanimation mit dem Rettungshubschrauber mit schwersten Verletzungen in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.